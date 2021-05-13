«Ночной губернатор» Петербурга отсудил денежную компенсацию у Следкома

Владимир Барсуков, он же "Кум", он же "Ночной губернатор" Петербурга, отсудил деньги у СК. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ночной губернатор Санкт-Петербурга Владимир Барсуков сумел отсудить денежную компенсацию у Следком за излишнюю волокиту при расследовании убийств ОПГ. Об этом сообщается на сайте Мосгорсуда, размер выплаты при этом не уточняется.

- Административный иск удовлетворен частично, - сказано в информации по делу, а значит, глава бандитов просил куда больше денег.

Напомним, ранее Барсукову дали 24 года колонии строгого режима за организацию преступного сообщества. Бандиты с помощью угроз и давления заполучали разные компании из Северной столицы. При этом криминальный авторитет сидит за решеткой еще с 2007 года, потому что следствие и суд не прекращались из-за постоянно новых эпизодов в уголовных делах.