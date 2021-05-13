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Происшествия13 мая 2021 21:18

Велосипедист сбил двух детей на Яхтенном мосту в Петербурге

Малышей осматривают медики скорой помощи
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Велосипедист наехал на двух детей во время езды по Яхтенному мосту.

Велосипедист наехал на двух детей во время езды по Яхтенному мосту.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге на Яхтенном мосту велосипедист сбил двух детей. Об этом сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой источник в правоохранительных органах.

Сейчас, в жару, переправу атаковали жители и гости Северной столицы, На ней традиционно много как велосипедистов, так и самокатчиков. Мост становится опасным местом, если не соблюдать требования безопасности – для двухколесного транспорта, например, там есть отдельные дорожки.

- На участке Яхтенного моста, относящегося к Петроградскому району, велосипедист наехал на двух детей. Сейчас их осматривает «скорая». Все произошло около 19:30, - сообщает «Дорожный инспектор» на своей странице во «Вконтакте».

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