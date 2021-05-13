Петербурженка обвинила бывшего мужа в сексуальном насилии малолетних детей

В Петербурге жительница Ломоносова обвинила бывшего мужа в сексуальном насилии к детям. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жительница Ломоносова пожаловалась в полицию на бывшего супруга, который, по ее словам, применил сексуальное насилие к своим малолетним детям, 2-х и 4-х лет. В районном отделе МВД заявление приняли, но мужчину пока не задерживали. Мать заявляет, что изнасилования не было, но то, что натворил экс-муж, преступает все черты закона.

- Женщина пояснила, что дети живут с ней согласно судебному решению. Но временами она отводит их в квартиру к бывшему мужу, поскольку он имеет право на встречи с ними и сам этого хочет. Информация проверяется, сама мать, как и отец, значатся неработающими. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Если отца уличат в преступлении, то ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.