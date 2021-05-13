Причина смерти петербургского журналиста Михаила Садчикова: Родные рассказали о последних днях

Стала известна причина смерти Михаила Садчикова. Фото: vk.com/id296179671 / Лидия Садчикова

Стали известна причина смерти известного петербургского журналиста Михаила Садчикова. Напомним, он не дожил несколько дней до своего 67-летия. Горькую новость сообщили в Союзе журналистов Петербурга и Ленобласти. Михаила Валентиновича преимущественно знают по публикациям о музыке и культуре. Его конек – интервью со звездами.

- Так бывает, что неожиданно праздник сменяется горем. Именно сегодня, 13 мая, в тот день, который когда-то нам, студентам второго курса журфака УрГУ, подарил чудесного сына Михаил Садчиков ушел из жизни в одной из питерских больниц. Инсульт... – написала во «Вконтакте» бывшая жена Лидия Садчикова.

О дате и месте прощания с Михаилом Валентиновичем не сообщается. Тем временем по нему скорбят многие коллеги и друзья в соцсетях.