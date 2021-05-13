Полиция задержала живодера, избившего своих собак на людях в Петербурге

В Петербурге задержали живодера, избившего своих собак на глазах у прохожих. Фото: СОЦСЕТИ

Полиция задержала мужчину, который избил своих собак на глазах у прохожих в Санкт-Петербурге. Напомним, все происходило средь бела дня. Живодер взял за шкирку одну собаку, а затем ударил ею по другому питомцу. Видеозапись жестокого обращения с четвероногими друзьями появилась в соцсетях, об этом быстро написали городские СМИ. Жители Северной столицы требовали наказать изверга по закону. И вот, к ночи, в гости к живодеру заглянули полицейские и зоозащитники.

Всех питомцев забрали на время в приют. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

- За животными приедет ветеринар, их обследуют на внутренние повреждения. Сказали, собак пристроят, обратно в эту семью не отдадут. Ибо отец (живодера – Прим.ред.) очень хочет их забрать. Этот сейчас в камере. Ночует точно, дальше будут решать, возможно, и на 2 месяца в СИЗО, - рассказывают очевидцы рейда полиции в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Добавим, что животные в данный момент находятся в благотворительной организации «Выжить в голод и холод».