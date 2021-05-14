Пожилой мотоциклист сбил пешеход на проспекте Непокоренных в Петербурге

Мотоциклист сбил пешехода в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/motosolidarity

В Санкт-Петербурге на проспекте Непокоренных, расположенном в Калининском районе, мотоциклист наехал на пешехода. Сбитому человеку тут же вызвали бригаду скорой помощи. Очевидцы рассказывают, что мотоциклист пострадал не так сильно, он жив. По предварительной информации, ДТП произошло в районе пешеходного перехода.

За жизнь пострадавшего борются медики, официальной информации о ДТП нет. Фото: vk.com/motosolidarity

- Предположительно, мотоцикл сбил пешехода на проспекте Непокоренных у дома №63А. Мотоциклист жив, это мужчина 1948 года рождения. Пешеход находится в крайне тяжелом состоянии. Его увезли на машине реанимации в больницу, - пишет очевидец аварии в сообществе «Мотосолидарность, официальная страница» во «Вконтакте».

В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» тоже подтверждают информацию. Как добавляет один из свидетелей аварии, байкера в кожаной куртке оформляли инспекторы ГИБДД после того, как медики увезли в больницу пострадавшего.