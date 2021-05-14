Полуночный пожар произошел в двухкомнатной квартире на Петергофском шоссе

"Двушка" загорелась на Петергофском шоссе в Петербурге посреди ночи. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В полночь в Санкт-Петербурге загорелась двухкомнатная квартира, расположенная на Петергофском шоссе, 21/1. Спасатели МЧС получили сообщение о пожаре в 00:05 и тут же выехали на место происшествия. К ликвидации огня привлекли 12 человек личного состава и 3 единицы техники.

- В двухкомнатной квартире выгорела обстановка на площади 8 квадратных метров. Потушили пожар к половине первого ночи силами трех расчетов МЧС. Сведения о пострадавших уточняются, добавили в ведомстве, - пишет «Мойка78» со ссылкой на ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Накануне в Северной столице произошел крупный пожар, полностью уничтоживший автосервис на Дальневосточном проспекте.