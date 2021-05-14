Пенсионер-водитель сбил мать с 7-месячным младенцем на «зебре» в Гатчине

В Гатчине пенсионер на автомобиле сбил мать с коляской. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Пенсионер на авто сбил мать с коляской на Киевской улице в Гатчине. Все произошло накануне около 11:00 возле дома №1. Инспекторы ГИБДД из местного управления разыскивают очевидцев для установления полной картины произошедшего, звонить можно по номеру 8 (81371) 71-060. Пока что обстоятельства жесткой аварии известны из уст подруги сбитой девушки.

- Ребенок жив, ему 7 месяцев. На лбу шишка. С малышом все хорошо, сделали рентген, УЗИ, врач осмотрел. Отпустили домой наблюдать. Как дела у матери – пока не говорят, последние данные – она в операционной. Водитель сильно в возрасте, - пишет подруга пострадавшей девушки Анастасия в сообществе «АВТО Гатчина» во «Вконтакте».

По предварительной информации, мама с коляской переходила дорогу по «зебре».