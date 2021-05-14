Последние новости в Санкт-Петербурге на 14 мая 2021 года: Смерть известного журналиста и ответы на вопросы о новых квитанциях за капремонт

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 14 мая 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

«Комсомолка» продолжает собирать последние новости в Санкт-Петербурге для удобства читателей, в этот раз черед дайджеста к утру пятницы, 14 мая 2021 года. Перво-наперво, мы ответили на все главные вопросы о новых квитанциях за капитальный ремонт. Напомним, многие удивились переезду соответствующих платежей в «вотчину» «Петроэлектросбыта». Некоторые жители начали жаловаться на комиссию и странные двойные начисления. Насчет комиссии, к слову, сильно переживать не стоит – она составляет 1%. Да и платить за услугу в двойном размере никто не заставит.

Горожане заметили средь беда дня живодера, который взял одну из своих собак за шкирку и ударил ее по другому питомцу. Мужчина неадекватно и жестоко себя вел, его сняли на видео и выложили в Сеть. К ночи об изверге уже написали все городские СМИ, и к нему ожидаемо наведалась полиция. Живодера задержали, а животных изъяли в приют.

«КП» узнала главные особенности грядущего проведения Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Смольный немало потратит на украшения города, шаттлы и фотозоны. Впрочем, значительную часть средств заплатит федеральный бюджет, а не казна Северной столицы.

В Петербурге скончался на 67-м году жизни музыкальный журналист Михаил Садчиков, известный по многочисленным интервью со звездами эстрады в 90-х. Его поразил инсульт за несколько дней до дня рождения.