Температурную аномалию на лето подтвердил главный синоптик Петербурга

Лето в Петербурге будет чуть теплее обычного. Фото: Олег ЗОЛОТО

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов еще раз рассказал о погоде на лето. Пока что это лишь долгосрочный прогноз, поэтому еще возможны варианты. Но в целом: особых сюрпризов ждать не стоит, а температурная аномалия - отклонение от нормы - будет небольшой.

- Холода не будет, жары тоже. Аномалия температуры воздуха слабоположительная, близкая к норме. Лето будет обычным, - рассказал «Невским новостям» специалист городского гидрометцентра.

Превышение средней температурной нормы составит 1-2 градуса.

Для Петербурга в июне составляет 15,6 градуса, то есть +20,1 градуса днем и +11,4 ночью.

В июле - 17,7 градуса (+21,9 днем и +13,9 ночью); в августе - 16,2 градуса (+20 градусов днем и +12,8 ночью).

Особо сильных осадков, выше нормы, летом синоптики не прогнозируют. Меньше всего дождей будет в июне, а больше всего - в августе.