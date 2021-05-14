Такси снесло светофор и перевернулось на крышу на Каменноостровском проспекте

Машина такси легла на крышу после удара о светофор. Фото: vk.com/spb_today / Даниил Болотин

Звук удара и скрежет металла разбудил ранним утром пятницы некоторых жителей Петроградской стороны. На Каменноостровском проспекта машина такси снесла светофор и легла на крышу.

- В шесть утра на пересечении Каменноостровского проспекта и улицы Профессора Попова перевернулся автомобиль Яндекс.Такси и упал светофор, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На месте аварии примчались все экстренные службы. Медики оказали помощь пострадавшим, а спасатели помогли убрать разбитую машину с дороги. Остатки разбитых стекол и фас с асфальта смели коммунальщики.

По предварительным данным, в ДТП могла участвовать и вторая машина, но она скрылась с места ДТП. Сейчас разбором в прямом смысле полета занимаются сотрудники ГИБДД. Данных о состоянии таксиста и его пассажиров не поступало.