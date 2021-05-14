Мужчину, избивавшему собаку собакой, накажут за мелкое хулиганство

Полиция привлекла к ответственности живодера, избивавшего собаку другой собакой. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция оформила протокол за мелкое хулиганство на мужчину, который избивал собаку собакой. Дикий случай сняли на видео жители одного из жилых комплексов Петербурга. Происшествием заинтересовались зоозащитники и правоохранительные органы.

- 13 мая в полицию Невского района поступило сообщение о жестоком поведении мужчины, который у дома 1 по улице Крыленко избивал двух собак. В этот же день около девяти часов вечера личность мужчины была установлена. Им оказался 33-летний местный житель. В его отношении составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данной административной статье живодеру грозит штраф от 500 до 1000 рублей или арест на срок до 15 суток. Впрочем, наказание может быть и более суровым, сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела.

Собак, а также жившую дома кошку, у хозяина уже изъяли.