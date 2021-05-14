Дорогу в парке Лесотехнической академии засыпало мусором

Контейнер с мусором упал с грузовика в Институтском переулке. Фото: vk.com/spb_today / Маркеллл Петров

Необычное ДТП произошло в Институтском переулке, который проходит по парку Лесотехнической академии. Здесь у мусоровоза сорвался с шасси кузов с мусором. В итоге его содержимое высыпалось на дорогу.

- Пухто с мусором по какой-то причине не доехало до свалки и закончило поездку около парка Лесотехнической академии, - сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург ВКонтакте».

И сам контейнер и мусор из него так и остались лежать на асфальте. Водитель грузовика или не заметил потери или решил скрыться с места ДТП. Но ни самой машины, ни попыток убрать отходы с дороги и тротуара, прохожие не заметили.