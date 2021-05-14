10-летняя школьница обвинила отчима в изнасиловании из-за запрета сидеть в интернете

Полиция проверяет историю с якобы изнасилованной 10-летней школьницей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Правоохранительные органы Приморского района Петербурга ведут проверку по факту заявления 10-летней школьницы, которая обвинила своего отчима в систематических изнасилованиях. По словам девочки, все это продолжалось на протяжении 2,5 лет.

- 13 мая в полицию поступила информация из детской больницы о том, что в медучреждение вместе с мамой пришла школьница 2010 года рождения, которая рассказала, что ее в течение 2,5 лет насиловал 40-летний отчим. Врачи осмотрели девочку, но гинекологическую патологию не выявили, - пишет «Мойка 78».

Юную пациентку отпустили домой. Позднее сам отчим рассказал полиции, что никаких изнасилований не было, а причиной оговора стал семейный конфликт. Мужчина пояснил, что он вместе с женой ограничил девочке доступ в интернет из-за плохой успеваемости в школе.

Несмотря на отсутствие следов насилия, полиция все же проводит проверку.