Дожди и грозы идут в Петербург

Грозы грозят Петербургу. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Дожди с грозами придут в Петербург уже в ближайшие дни. Точнее в день - в субботу. Именно тогда синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды, впрочем, без сильного похолодания. Хотя небольшое понижение температуры перед выходными все же ожидается.

- В пятницу на погоду Северной столицы окажет влияние периферия циклонического вихря. При переменной облачности местами, преимущественно в вначале дня, пройдут кратковременные дожди, и станет прохладнее, - сообщает в Фейсбуке ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

Днем 14 мая будет о 19 до 21 градуса тепла, что на 1-2 градуса выше нормы. А вот 15 числа придет обещанная гроза.

- Ночью переменная облачность, без существенных осадков. Днем облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, местами гроза. Ветер восточный и юго-восточный слабый, при грозе - порывистый, отмечают в петербургском гидрометцентре.

Зато температурный фон снова поднимется на пару градусов и составит +21...+23 течение дня. В воскресенье днем дождей не обещают, но станет немного прохладнее - от 17 до 19 градусов тепла.