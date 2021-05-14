Мужчина в наркотическом угаре угнал "копейку" в Петербурге

В Петербурге полицией остановлена «копейка» под управлением нетрезвого автоугонщика Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина под действием наркотиков угнал автомобиль. В шестом часу утра четверга, 13 мая 2021 года, у дома 27/1 по проспекту Королева полиция остановила автомобиль "ВАЗ-2101", за рулем которого сидел нетрезвый человек.

- Мужчине было 35 лет. При проверке у него не оказалось документов на автомобиль, а при визуальном смотре машины полицейские заметили признаки угона, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Подозреваемого сначала доставили в отдел полиции, где на него составили протокол, а после госпитализировали в больницу. Медики установили, что мужчина находится в состоянии наркотического опьянения.

Уже в 10:40 часов утра в полицию поступило заявление от 55-летнего мужчины о том, что что-то угнал "копейку" его 29-летнего сына. машина пропала от дома 22 по Любимой улице в городе Зеленогорск. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.