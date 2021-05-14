На КАД между Мурманским и Колтушским шоссе полностью перекроют движение

Движение по КАД будут перекрывать в ночь на 19 и 20 мая. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Управление федеральных автодорог «Северо-Запад» вновь предупреждает петербургских водителей об ограничении движения на КАДе. На этот раз, из-за работ по установке опоры, проезд по кольцевой трассе полностью перекроют.

- В связи с производством работ по установке П-образной металлической опоры, предназначенной для размещения на ней знаков переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением, будет полностью перекрываться движение транспорта на участке между Мурманским и Колтушским шоссе, - сообщает пресс-служба УПРДОРа.

Причем речь идет и о внешнем и о внутреннем кольце КАД. Правда, сами сроки перекрытия будут небольшими - по 20 минут. А точнее, с 0:00 до 0:20 с 18 на 19 и с 19 на 20 мая.

Водителей просят быть внимательными и заранее выбирать маршрут поездки.