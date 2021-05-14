Следственный комитет показал видео с места в Ленобласти, где реконструктор спрятал тело бывшей жены

Реконструктор показал место в Ленобласти, где спрятал тело бывшей жены Фото: СОЦСЕТИ

Следственный комитет Ленинградской области в пятницу, 14 мая 2021 года, опубликовал видео оперативной съемки с реконструктором, подозреваемым в убийстве бывшей жены, работавшей врачом в Лужской больнице. На кадрах мужчина рассказал, как ударил женщину по затылку и спрятал тело в мешок.

- Я совершил удар палкой по голове. После подошел и убедился, что она не подает признаков жизни и уложил в мешок, - говорил подозреваемый на видео.

38-летний мужчина показал путь, по которому он шел до водоотчистных сооружений, куда сбросил тело женщины, чтобы скрыть преступление. После этого, 10 мая, он позвонил в полицию и сказал, что его бывшая супруга пропала, якобы не вернулась домой 9 мая после дежурства в больнице.

По версии следствия, 38-летний мужчина убил женщину из-за финансовых разногласий, которые возникли у бывших супругов после развода.

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