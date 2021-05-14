Поезд Самара –Петербург насмерть сбил 12-летнюю школьницу

На переходе в Новгородской области погибла школьница. Фото: СЗТП

12-летняя школьница погибла под колесами пассажирского поезда сообщением Самара-Петербург. Трагедия произошла вечером 13 мая в Новгородской области. Проверку по факту ЧП начала Северо-Западная транспортная прокуратура.

- Около 19 часов на территории железнодорожной станции Гряды области девочка 2009 года рождения переходила пути на регулируемом пешеходном переходе и была сбита встречным пассажирским поездом сообщением Самара – Санкт-Петербург, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Выход пешехода на пути оказался внезапным и у машиниста не было шансов остановить состав. Удар оказался смертельным и школьница погибла на месте. Сейчас прокуратура проверяет, все ли было сделано для безопасности пешеходов. Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил безопасности движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».