Время работы автобуса №26 до Московского вокзала увеличили по просьбе петербуржцев

Автобусный маршрут №26 именит режим работы по просьбе жителей Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге компания "Пассажиравтотранс" изменила график работы автобуса, следующего по маршруту № 26 между Комсомольской площадью и Московским вокзалом. Теперь транспорт будет курсировать дольше, чтобы все желающие могли благополучно уехать с вокзала, либо на вокзал. Изменения вступят в силу с 17 мая 2021 года.

- Последнее отправление автобусов в рейс в направлении от Комсомольской площади будет осуществляться в 23:30 часов, а не в 22:37, как раньше, - пояснили в компании.

В направлении от Московского вокзала теперь последний автобус также будет отъезжать на полчаса позже, в 00:30 часов.

Отмечается, что компания изменила график движения после многочисленных просьб пассажиров, для которых маршрут является очень востребованным.