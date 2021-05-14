Анна Семенович станет хедлайнером фестиваля корюшки на Новой Ладоге

Анна Семенович споет на фестивале корюшки в Новой Ладоге. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В этом году, как и в прошлом, в Петербурге отменили традиционный праздник корюшки, причина всё та же – пандемия коронавируса. Однако, если праздника и корюшки сильно захочется, то можно добраться до Новой Ладоги, где гастрономический фестиваль «Корюшка идёт!» 15 и 16 мая всё же состоится.

Организаторы пообещали, что к фестивалю в этом году присоединяться 20 предприятий рыбохозяйственной отрасли Ленинградской области, а также певица Анна Семенович и группа «Смысловые галлюцинации», которые станут хедлайнерами мероприятия и дадут концерт для всех желающих. Завершится праздник фейерверком.

Отметим, что все места на бесплатный автобус до Новой Ладоги были забронированы еще несколько дней назад, так что, если вы хотели побывать на фестивале «Корюшка идёт!», добираться до площадки придется самостоятельно.

Напомним, праздник корюшки - ежегодный весенний фестиваль, на котором проходят семейные мастер-классы, работает Рыбная деревня, для зрителей устраивают красочную шоу-программу. В 2020 году он должен был пройти в Петербурге в 18-й раз, однако также был отменен из-за пандемии.