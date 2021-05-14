В Пулково задержали вылет рейса из-за отмены приема самолетов в аэропорту Бишкека

135 человек застряли в Пулково из-за задержки рейса в Бишкек Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

135 человек не могут вылететь из Санкт-Петербурга в Бишкек и вынуждены долгое время ждать в аэропорту Пулково. В пятницу, 14 мая 2021 года, в Северной столице задержали рейс U6-8833 авиакомпании "Уральские авиалинии". По предварительным данным, борт не может вылететь, так как аэропорт назначения в Бишкеке временно не принимает самолеты.

- Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров по факту длительной задержки самолета в Пулково, - рассказали в ведомстве.

На данный момент авиакомпания предоставила всем пассажирам, ожидающим рейс, прохладительные напитки и горячее питание. Также решается вопрос о размещении пассажиров в гостиницы на время задержки.