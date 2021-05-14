Молодые семьи получили ключи от новых квартир в Петербурге

Молодые семьи получили ключи от новых квартир в Кронштадте Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге 20 молодых семей получили новые квартиры в городе Кронштадт. В пятницу, 14 мая 2021 года, губернатор Александр Беглов вручил ключи горожанам, участвующим в программе "Молодежи - доступное жилье". Всего в отремонтированном доме номер 8 на Красной улице будут жить 184 семьи.

- Мы многое делаем, чтобы наша молодежь могла получить комфортное и качественное жилье по льготной цене. Благодаря программе мы ремонтируем старый жилой фонд в исторических районах города, чтобы молодые семьи воспитывали детей в атмосфере ленинградской-петербургской истории, - сказал Александр Беглов.

Каждый год на программу из бюджета Петербурга выделяются деньги. Так, в прошлом году на реализацию пошло более 1 миллиарда рублей, в этом году уже предусмотрено почти 2 миллиарда. Эти деньги помогут улучшить жилищные условия 1,2 тысячам молодых семей.