В Петербурге запустили сервис, где можно пожаловаться на неправильную парковку машин

Петербуржцы смогут пожаловаться на брошенные где попало машины. Фото: Олег ЗОЛОТО

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга запустила электронный сервис, с помощью которого можно в режиме онлайн пожаловаться на неправильную парковку машины, стоящей, например, на газоне.

- Заполнив форму, вы можете оставить информацию об адресах, где замечены систематические нарушения парковки транспортных средств. Анализ полученных данных будет учтен при формировании маршрутов мониторинга, - говорится в описании сервиса на сайте ГАТИ.

Впрочем, пока это скорее сбор информации, так как штрафовать водителей инспекция еще не может. Но такой закон уже находится в работе. Принятие новой нормы расширит административную ответственность за хаотичную парковку машин на газонах, спортивных и детских площадках. К ответственности будут привлекать также тех водителей, которые перегораживают внутриквартальные проезды, пешеходные дорожки, подходы к зданиям и паркуются у парадных.