МЧС предупреждает о дождях и грозах в Петербурге в субботу

Дожди и грозы идут на Северо-Запад. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургское управление МЧС предупредило горожан о дождях и грозах, которые ожидаются в субботу. Сильных ливней прогноз не обещает, но кое-где капать будет. Гром с небес обещан «местами».

- В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. 15 мая местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ливни, грозы, - сообщают в МЧС.

А синоптики в свою очередь рассказывают, сколько именно продержится непогода.

- Сейчас меняется ситуация. Антициклон ушел, приходят циклоны. В субботу и воскресенье большая вероятность гроз в Ленобласти. Петербург может задеть юг города. А по фону температуры выходные разные: суббота +21...+23, а воскресенье прохладнее - от 17 до 19 тепла, сообщил «Комсомольской правде» главный синоптик Петербурга Александр Колесов. - В понедельник опять жара: +25,солнечно и без осадков. Но уже во вторник опять придет атмосферный фронт с дождями и понижением температуры.

Такая переменчивая погода ждет петербуржцев до конца мая. А средняя дневная температура в последний весенний месяц составит 15-20 градусов тепла.