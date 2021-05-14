Паромная переправа через Свирь появилась в Ленобласти на время ремонта плотины в Подпорожье

На время ремонта закрытия плотины Верхне-Свирской ГЭС в Подпорожье организована паромная переправа через Свирь Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области на время ремонта закрытия плотины Верхне-Свирской ГЭС в Подпорожье организована паромная переправа через Свирь. Об этом в пятницу, 14 мая 2021 года, рассказала администрация региона. Помимо этого увеличено количество электричек и автобусов, чтобы местные жители не оказались "отрезаны" об области.

- Добавлены электрички, скорректирована схема работы автобусов и организован пешеходный проход через машинные залы гидроэлектростанции, - пояснили в администрации.

Паром будет проходить между деревней Валдома и поселком Никольский. Для местных жителей проезд бесплатный. Уже 14 мая на рейс вышел паром "Аркадий Филатов". За один раз он готов принять на борту 100 человек и 16 легковых автомобилей. Всего на этой линии будут курсировать два парома.

Напомним, что движение по плотине будет закрыто с 15 мая. Также через реку Свирь строится новый мост.