Более полумиллиона петербуржцев полностью привились от коронавируса

Свыше полумиллиона петербуржцев полностью привились от коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге уже более полумиллиона человек завершили полный цикл вакцинации от коронавируса. Об этом в пятницу, 14 мая 2021 года, рассказал губернатор Александр Беглов.

- К работе по организации прививочных пунктов активно подключается бизнес, открывая стационарные точки вакцинации в торгово-развлекательных центрах и крупных спортивных комплексах, - отметил градоначальник.

Сейчас в городе работают 134 пункта вакцинации, 107 из них в поликлиниках. Также пункты на стадионе "Газпром Арена" и в Ледовом дворце теперь будут отрыты не только во время матчей, но и все рабочие дни.

С наступлением дачного сезона и летних каникул правительство Петербурга планирует открыть прививочные пункты в крупнейших садоводствах на территории Ленинградской области. Каких, пока не уточняется.

Сегодня в город поступила очередная партия вакцины "Спутник V" в количестве 15 тысяч доз. Запас вакцины в городе составляет почти 200 тысяч комплектов.