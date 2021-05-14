ОМОН «подрался» с футбольными фанатами на Балтийском вокзале

ОМОН провел отработку усмирения футбольных фанатов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербуржцы, оказавшиеся днем 14 мая на Балтийском вокзале, могли увидеть, как ОМОН дерется с футбольными фанатами. Впрочем, причин для беспокойства не было, все оказалось лишь тренировкой в рамках подготовки к предстоящему чемпионату Европы.

- ОМОН провел тренировку на площади Балтийского вокзала, во время которой отработал подавление футбольных «фанатов» пишет газета «Петербургский дневник».

Напомним, что по решению исполкома УЕФА Петербург получил три дополнительных матча группового турнира, которые должны были пройти в Дублине. В том числе в Северной столице будет играть сборная Польши, фанаты которой считаются одними из самых активных и агрессивных в мире. Вероятно, и это тоже повлияло на усиленную подготовку ОМОНа к ЕВРО-2020.

Сам турнир пройдет в нескольких европейских городах с 11 июня по 11 июля 2021 года. Петербург примет шесть матчей группового этапа и один четвертьфинал.