Ушаковский путепровод в Петербурге закроют на ремонт с 17 мая

На Ушаковском путепроводе заменят асфальт с 17 по 26 мая Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге на ремонт частично закрывается Ушаковский путепровод, расположенный в створе Ушаковской набережной и Приморского проспекта. С 17 по 26 мая 2021 года на нем будут проходить работы по замене асфальта, из-за чего схема движения по эстакаде изменится.

- Работы повлияют на организацию дорожного движения по эстакаде в направлении движения с Приморского проспекта в сторону Ушаковской набережной, - рассказали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

При этом в комитете отметили, что ограничений движения в направлении Приморского проспекта не будет, так как замена асфальта на этом участке проводилась в 2019 году.

Напомним, что с ночь с 18 на 19 мая и с 19 на 20 мая будет полностью перекрыто движение на участке КАД между Мурманским и Колтушским шоссе. Работы будут проводиться с 00:00 до 00:20 часов.