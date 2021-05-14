В память о скульпторе Печального ангела и его вдове на набережной Карповки посадили дерево

В память о создателе Печального ангела и его вдове посадили дерево. Фото: facebook.com/visboris

Тоненькая лиственница появилась на набережной Карповки, рядом с тем метом, где стоит Печальный ангел -памятник медикам, погибшим в пандемию. Дерево высадили друзья скульптора Романа Шустрова, умершего от коронавируса весной 2020 года. 14 мая близкие отмечают годовщину его смерти.

- Посадили в память о Маше Касьяненко и Романе Шустрове плакучую лиственницу на набережной Карповки рядом с Печальным ангелом, - сообщил в соцсетях депутат Заксобрания Борис Вишневский.

Напомним, что скульптуру, созданную по эскизам Романа Шустрова, открыли 3 марта 2021 года. На мероприятии вместе с активистами и представителями администрации была и вдова скульптора, Мария Касьяненко. Она тяжело переживала потерю мужа и через полтора месяца после появления на Карповке Печального ангела, покончила с собой.