Электричка сбила насмерть женщину в Царском Селе

Женщина погибла под колесами поезда в Царском Селе Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На железнодорожной станции Царское Село в Санкт-Петербурге под колесами поезда погибла женщина. Трагедия произошла в полдень в пятницу, 14 мая 2021 года. Известно, что погибшая переходила железнодорожные пути несмотря на то, что на светофоре светил красный запрещающий сигнал.

- Машинист поезда сообщением "Павловск – Санкт-Петербург" применил экстренное торможение и подавал громкие звуковые сигналы. Однако наезда избежать не удалось, в результате женщина получила травмы, не совместимые с жизнью, - рассказали в управлении на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.

На место трагедии прибыли полицейские и установили личность погибшей. Ей оказалась 53-летняя жительница Колпино. Сейчас правоохранители проводят проверку.

Управление на транспорте напоминает, что железная дорога - зона повышенной опасности. Переходить пути, нарушая правила, может быть опасно для жизни.