Тюленей и нерп, спасенных в Петербурге, готовят к выпуску в дикую природу

Спасенных в Петербурге тюленей готовят к выпуску в Финский залив / Фото: Водоканал

Пять нерп и тюленей, живущих реабилитационном центре Санкт-Петербурга в Репино, готовят к выпуску в дикую природу. В пятницу, 14 мая 2021 года, работники Фонда друзей балтийской нерпы рассказали, что малышей, которые уже поправились и набрали вес, перевели в уличный бассейн, чтобы они научились плавать.

- К переезду оказались готовы тюленята Крюкова, Крикуша и Лебяжка, а также Лахта и серый тюлененок из Кронштадта, найденный рядом с батареей "Демидова" и потому получивший имя Демидов, - пояснили в "Водоканале".

В уличном бассейне спасенные ластоногие научатся долго находиться в холодной воде. Кормить их теперь будут через ширму, чтобы они не связывали появление воды с человеком, а научились самостоятельно ловить рыбу.

"Выпускной" намечается через 2-3 недели. Когда специалисты будут уверены, что их пациенты готовы к самостоятельной жизни, их выпустят в Финский залив.