Реконструктора, обвиняемого в жестоком убийстве бывшей жены в Ленобласти, арестовали на 2 месяца

Обвиняемого в убийстве бывшей жены в Ленобласти арестовали на два месяца Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области в пятницу, 14 мая 2021 года, заключили под стражу 38-летнего мужчину-реконструктора, обвиняемого в убийстве бывшей супруги. Тело женщины, пропавшей еще 9 мая, сейчас ищут на дне водоотчистных сооружений, куда, по словам обвиняемого, он сбросил труп в мешке, чтобы скрыть преступление.

- По ходатайству следствия судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 12 июля 2021 года, - рассказали в следственном комитете области.

Напомним, что 10 мая 38-летний мужчина заявил в полицию о пропаже бывшей жены, многодетной женщине, которая работала врачом-педиатром в Лужской больнице. Со слов обвиняемого, она не вернулась с дежурства.

Однако следствие выяснило, что у бывших супругов были финансовые разногласия. Кроме того, в июне 2020 года он уже привлекался к уголовной отвественности за избиение экс-супруги.