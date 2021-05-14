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Политика14 мая 2021 18:04

Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров снимет свою кандидатуру с праймериз в парламент Петербурга

Чиновник собирается возглавит список "Единой России" в Госдуму
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Вячеслав Макаров снимается с праймериз на выборах в ЗакС Санкт-Петербурга

Вячеслав Макаров снимается с праймериз на выборах в ЗакС Санкт-Петербурга

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров решил поменять сферу деятельности. Как стало известно в пятницу, 14 мая 2021 года, парламентарий собирается снять свою кандидатуру с праймериз в ЗакС Северной столицы.

- Вместо этого он возглавит региональный список "Единой России" в Государственную думу на предстоящих выборах, - пишет издание "Федеральное агенство новостей".

Добавим, что еще в минувшем месяце появилась информация о том, что Макаров все же будет участвовать в праймериз в петербургский ЗакС. Однако официального заявления со стороны чиновника об этом не было.