8-балльные пробки сковали Петербург вечером 14 мая

Петербург встал в жестких 8-балльных пробках вечером 14 мая Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жесткие пробки сковали Санкт-Петербург вечером в пятницу, 14 мая 2021 года. Уже к шести часам ситуация на дорогах города оценивается в 8 баллов. Сложнее всего в спальных районах и на Кольцевой автодороге. Самый длинный затор растянулся на 16,6 километров.

- Огромная пробка в 16,6 километров образовалась на внешней стороне КАД от Октябрьской набережной до Рябовского шоссе, - сообщает сервис "Яндекс".

Также стоит внутренняя сторона Кольцевой от Кронштадтского шоссе до С2. В пробке длиной 6,6 км можно потерять 36 минут.

Сложная ситуация на внутреннем кольце КАД от Дачного проспекта до Красносельского шоссе. Автомобили стоят на протяжении 13,2 километров.

Очень затруднено движение по Петергофскому и Санкт-Петербургскому шоссе от проспекта Маршала Жукова до Красносельского шоссе. Пробка растянулась на 8,4 километров.