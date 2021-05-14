В Петербурге суд взыскал со школы 25 тысяч рублей за драку учащихся

Суд в Петербурге оштрафовал школу за то, что ее учащийся сломал сверстнице палец. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге суд взыскал с одной из школ Колпинского района 25 тысяч рублей за драку между учащимися, мальчиком и девочкой. Скорее, это было нападение с одной стороны. 13-летний парень ударил сверстницу по плечу, а затем по левой руке да так, что сломал ей фалангу пальца со смещением отломков. Все произошло еще в мае 2019 года. Но до суда родители дошли только сейчас. В итоге деньги взыскали не только со школы, но и с семьи юного хулигана - тоже 25 тысяч рублей.

Полиция усмотрела в сломанном пальце признаки преступления по статье УК РФ за причинение средней тяжести вреда здоровью. Но парню было 13 лет, поэтому уголовное дело не возбудили.

- Из материалов дела следует, что до момента причинения вреда здоровью Александры, Евгений неоднократно допускал нарушения дисциплины в период обучения, в том числе связанные с применением физической силы к иным учащимся, драками и конфликтами. Замечания к соблюдению дисциплины Евгением сохранились и после его перевода в другую школу, - добавляют в объединенной пресс-службе судов Петербурга.