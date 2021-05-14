Водитель раздавил собаку на Фаянсовой улице в Петербурге

В Петербурге разыскивают водителя, раздавившего собаку. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

Житель Петербурга Руслан стал очевидцем того, как водитель «Рено» раздавил собаку на Фаянсовой улице. По словам мужчины, песик охранял рабочую территорию. Владелец иномарки, как уверен свидетель, сидел в телефоне за рулем и внезапно наехал на животное и остановился, выглянул проверить его состояние, а следом спокойно помчался подальше с места происшествия.

- Сердце кровью обливается и до сих пор стоны песика в ушах. Как спать теперь – не знаю! Я на территории работал и услышал визг. Хотя, когда мы заезжали туда, я собаку очень отчетливо видел и объезжал. Я успел только сфотографировать уезжающий автомобиль, - пишет шокированный очевидец в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Свидетель происшествия добавляет, что на место вскоре прибыли ветеринары и врать не стали – все плохо, у собаки переломаны ноги и разорвался мочевой пузырь. По данным «КП» авто принадлежит некому Павлу. Ему 32 года.