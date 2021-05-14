Количество госпитализаций выросло на 34% за неделю в Санкт-Петербурге

В Петербурге за неделю на 34% выросло число госпитализаций больных коронавирусом. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге на 34% выросло суточное количество госпитализаций больных с пневмонией и коронавирусом, по сравнению с пятницей на прошлой неделе. Для наглядности, по данным Смольного, 7 мая в стационары отправили 323 человека, а сейчас, 14-го числа – 433. За этот же период значительно выросло и число зараженных инфекций, на 27%. Зато количество выздоровевших поднялось чуть более чем наполовину.

- Чтобы не допустить интенсивного роста заболеваемости, необходимо выполнять базовые противоэпидемические меры – в общественных местах носить средства индивидуальной защиты и соблюдать соцдистанцию. Но эффективнее всего – вакцинация, - сообщается в свежем отчете Межведомственного совета по борьбе с COVID-19 в Петербурге.

Добавим, что в городе 507 тысяч человек привились от инфекции обеими компонентами вакцины.