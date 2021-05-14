На ЗСД зафиксировали рекорд трафика транспорта за сутки

В Петербурге установили новый рекорд по транспортному потоку на ЗСД в сутки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На ЗСД похвастались новым рекордом по трафику транспорта за сутки. В один из дней минувшего апреля на платной трассе совершили более 391 тысячи транзакций. Примечательно, что 91% поездок оплатили с помощью транспондера – значит, устройство прижилось. Оператор ЗСД счиатет, что рекорд установили благодаря спросу на проезд по трассе для загородных поездок.

- Наиболее популярными во время праздничных дней стал маршрут Богатырский пр. – КАД (Юг) и маршруты до развязок ЗСД с Е-18 «Скандинавия» и КАД (Юг). Апрельский трафик 2021 года более чем в 2 раза выше аналогичного периода 2020 года, это связано и с установленным в прошлом году режимом самоизоляции, и с продолжающимся эволюционным ростом транспортного потока, - передает пресс-служба «Магистрали Северной столицы».

Добавим, что за прошедший апрель петербургские автомобилисты приобрели больше 11 тысяч транспондеров для оплаты проезда на ЗСД.