Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье14 мая 2021 22:51

В Петербург привезли еще 15 тысяч доз «Спутника V»

Прививку вскоре распределят по поликлиникам
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Санкт-Петербург поступила новая партия вакцины от коронавируса - 15 тысяч доз "Спутника V".

В Санкт-Петербург поступила новая партия вакцины от коронавируса - 15 тысяч доз "Спутника V".

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербург поступила очередная партия вакцины от коронавируса «Спутник V». Эта прививка пока популярнее в городе, нежели «ЭпиВакКорона», которую, к слову, привозят в разы меньше. Вскоре новенькие ампулы разгрузят в поликлиники. Тем временем в Северной столице отметили, что количество жителей, вакцинированных двумя компонентами, превысило 500 тысяч человек.

- За весь период в Петербурге вакцинировали 606 880 человек. Из них 507 555 полностью завершили прививочный цикл. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент составляет 95 842 комплекта. Остаток на фармбазе – 97 980. Запас вакцины в городе насчитывает 193 822 комплекта доз, - рассказывают эксперты из Межведомственного совета по борьбе с COVID-19 в Петербурге.

Добавим, что за неделю в Северной столицы почти на треть выросла заболеваемость коронавирусом.

Коронавирус Covid-19