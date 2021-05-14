В Петербург привезли еще 15 тысяч доз «Спутника V»

В Санкт-Петербург поступила новая партия вакцины от коронавируса - 15 тысяч доз "Спутника V". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербург поступила очередная партия вакцины от коронавируса «Спутник V». Эта прививка пока популярнее в городе, нежели «ЭпиВакКорона», которую, к слову, привозят в разы меньше. Вскоре новенькие ампулы разгрузят в поликлиники. Тем временем в Северной столице отметили, что количество жителей, вакцинированных двумя компонентами, превысило 500 тысяч человек.

- За весь период в Петербурге вакцинировали 606 880 человек. Из них 507 555 полностью завершили прививочный цикл. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент составляет 95 842 комплекта. Остаток на фармбазе – 97 980. Запас вакцины в городе насчитывает 193 822 комплекта доз, - рассказывают эксперты из Межведомственного совета по борьбе с COVID-19 в Петербурге.

Добавим, что за неделю в Северной столицы почти на треть выросла заболеваемость коронавирусом.