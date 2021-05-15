В Ленобласти отправили в СИЗО экс-главу Никольского поселения по подозрению в хищении 20 млн из бюджета

В Ленобласти заключили под стражу бывшего главу одного из поселений Тосненского района. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинградской области задержали бывшего главу Никольского городского поселения при Тосненском районе по подозрению в хищении 20 млн рублей из бюджета. Экс-чиновника оперативно отправили в СИЗО в рамках расследования уголовного дела.

По версии следствия, он вступил в сговор с некоторыми подчиненными и директорами компаний. Вся эта «братия», как считают в СК, заключила муниципальные контракты на ликвидацию местных незаконных свалок. Вот только работы никто в итоге не выполнил.

- В результате преступных действий из бюджета администрации Никольского городского поселения перечислили свыше 20 млн рублей на расчетные счета коммерческих организаций. Это произошло без фактического выполнения работ по контрактам, часть денег предназначалась подозреваемому, - передает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

Если вину экс-главы поселения докажут, то ему грозит до 4 лет лишения свободы на злоупотребление должностными полномочиями.