Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения самокатчиками прохожего на Невском проспекте

Бастрыкин потребовал в кратчайшие сроки найти самокатчиков, избивших прохожего в центре Петербурга. Фото: кадр с видео: youtube/com / Mobotix Webcams Russia

Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как на Невском проспекте толпа самокатчиков сбила двух пешеходов, а затем избила одного из них - того, кто больше всех возмущался гонщиками. Напомним, мужчину окружили и повалили на землю, от полученных тумаков он не смог встать и дождался приезда полиции и «скорой». Нарушителей правопорядка так и не задержали, прошло уже более суток.

- Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству Главного Следственного управления Следственного комитета РФ по городу Санкт-Петербургу возбудить уголовное дело в связи с происшествием на Невском проспекте. Глава ведомства потребовал в кратчайшие сроки установить молодых людей, напавших на прохожего, - передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

К слову, скорость передвижения на электросамокатах по городу ограничили до 15 км/ч.