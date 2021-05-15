Водители фур пожаловались на скользкую навозную дорогу под Петербургом

Под Петербургом водитель самосвала частично опрокинул на дорогу навоз. Фото: vk.com/spb_today

Водители грузовиков пожаловались в соцсетях на скользкую дорогу под Санкт-Петербургом. По словам участников транспортного потока на трассе «Кола», неудачливый водитель самосвала частично опрокинул на проезжую часть органическое удобрение. Из-за этого стало плохо всем – особенно фурам, который не могли забраться на возвышенность.

Из-за навоза дорога стала скользкой и не позволяла фурам забраться на возвышенность. Фото: vk.com/spb_today

- Самосвал рассыпал навоз по всей дороге от «Мурманки» до Синявинской птицефабрики в поселке Приладожский. Фурам не подняться, вонь страшная! – гневается автор фотографий с места событий в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

В комментариях все только и делают, что шутят. Сочувствующих немного. Некоторые предполагают, что навозная полоса – божья кара для «обочечников».