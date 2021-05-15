Семак рассказал о планах «Зенита» после финального матча с «Тамбовом»

Сергей Семак сообщил о будущем "Зенита" после окончания чемпионата. Фото: ФК "Зенит"

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о планах команды после финального матча РПЛ сезона 2020/2021 c «Тамбовом». Напомним, сине-бело-голубые досрочно выиграли золотые медали, и последняя игра для них не имеет значения в плане борьбы за очки. Хотя наставник клуба все же отмечает, что никто не отменял спортивного интереса – все спортсмены хотят побеждать.

- Чемпионство выиграли, сейчас решаем другие вопросы – кому-то дать возможность поиграть, кого-то подготовить к матчам сборных, чтобы не было большой паузы. Решаем рабочие моменты, - цитируют Семака в пресс-службе «Зенита».

По словам главного тренера петербуржцев, после 10 июня команда соберется в Петербурге на первых тренировочных сборах. Готовиться к новому сезону за границей клуб будет только в случае улучшения обстановки по коронавирусу – скорее всего, в Австрии.