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Происшествия15 мая 2021 1:51

400 «квадратов» заброшенного здания выгорели в Пушкинском районе Петербурга

На тушение мощного пожара понадобился час
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Пушкинском районе Петербурга посреди ночи выгорело заброшенное здание.

В Пушкинском районе Петербурга посреди ночи выгорело заброшенное здание.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга выгорело заброшенное здание, расположенное на Новой улице. Очевидцы сообщили о пылающем доме в 00:18. На место происшествия оперативно прибыли 20 спасателей МЧС на 4-х единицах техники. Огонь удалось ликвидировать менее чем за час.

- По адресу Новая улица, дом 8 полностью выгорело одноэтажное заброшенное здание площадью 400 квадратных метров. В 0:59 пожар локализован. В 1:16 его ликвидировали, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Добавим, что информация о пострадавших к пожарным не поступала. Скорее всего, их просто нет.

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