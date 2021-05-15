400 «квадратов» заброшенного здания выгорели в Пушкинском районе Петербурга

В Пушкинском районе Петербурга посреди ночи выгорело заброшенное здание. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга выгорело заброшенное здание, расположенное на Новой улице. Очевидцы сообщили о пылающем доме в 00:18. На место происшествия оперативно прибыли 20 спасателей МЧС на 4-х единицах техники. Огонь удалось ликвидировать менее чем за час.

- По адресу Новая улица, дом 8 полностью выгорело одноэтажное заброшенное здание площадью 400 квадратных метров. В 0:59 пожар локализован. В 1:16 его ликвидировали, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Добавим, что информация о пострадавших к пожарным не поступала. Скорее всего, их просто нет.