Последние новости в Санкт-Петербурге на 15 мая 2021 года: Признание ошибочных квитанций Фондом капремонта и ливни на выходных

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 15 мая 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

«Комсомолка» по традиции собрала последние новости в Санкт-Петербурге, в этот раз к утру субботы, 15 мая 2021 года. Начнем с погоды – МЧС даже опубликовало штормовое предупреждение. В субботу будет достаточно тепло, до +23 градусов, но местами пройдут ливни и грозы. Да и ветер усилится до скорости 15 м/с. В воскресенье в городе циклоны чуть снизят температуру воздуха, до +19 градусов. Кроме этого синоптики обещают дожди.

В Фонде капремонта признали, что «накосячили» с неверными начислениями по соответствующим выплатам. Сейчас в учреждении проверяют базу данных потребителей, чтобы понять, кто и сколько должен платить на самом деле. В качестве извинений в Фонде сообщили, что не станут начислять пени за просроченную оплату майских квитанций. А «Петроэлектросбыт» и вовсе отменил комиссию за оплату взносов по капремонту.

На проспекте Стачек пенсионер на кроссовере влетел в парня и девушку, которые мчались по тротуару на электросамокате. Водитель «Рено» выезжал со двора и, вероятно, не заметил «пешеходов». Видеозапись жесткого столкновения оказалась в расположении «КП».

На этом новости о самокатчиках не заканчиваются. На Невском проспекте гонщики на двухколесном транспорте сбили двух прохожих. Один из пострадавших сделал замечание хулиганам, за что его избили толпой. Глава СК Бастрыкин потребовал в кратчайшие сроки задержать злоумышленников и возбудить уголовное дело.