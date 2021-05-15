Погода 15 мая в Петербурге: Летние дожди и грозы

Летний дождь и гроза ждут Петербург 15 мая Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Грозы в начале мая в Санкт-Петербурге не было, зато она придет в самой середине месяца. С самого утра субботы, 15 мая 2021 года, в Северной столице стоит жаркая погода в 18 градусов тепла. Духоту немного собьет и освежит по настоящему летний дождь и гроза, которая нагрянет на город во второй половине дня.

- Сегодня, 15 мая, синоптическая ситуация в Северной столице будет представлена периферий циклона с центром над псковской областью. Он станет причиной облачной с прояснениями погоды, местами пройдут кратковременные дожди, во второй половине дня с грозами, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Синоптик отмечает, что температура в городе на 4-5 градусов выше климатической нормы. В течение дня в Петербурге воздух прогреется до 21-23 градусов тепла, по Ленинградской области до 19-24 градусов.

Ветер в городе теплый, восточный 4-9 метров в секунду, усилится во время грозы.