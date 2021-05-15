Штормовое предупреждение объявили в Ленобласти в связи с надвигающейся грозой

Гроза и ливень надвигаются на Ленобласть 15 мая Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Управление МЧС Ленинградской области в субботу, 15 мая 2021 года, объявило штормовое предупреждение в связи с надвигающейся грозой. Согласно прогнозу, яркое солнце спрячется за кучевыми облаками уже к полудню, начнут бить молнии и громыхать гром.

- 15 мая с 12-15 часов местами пройдут грозы и ливни. При грозе ожидается кратковременное усиление ветра до 15 метров в секунду, - сообщили в МЧС 47-го региона.

Спасатели напоминают, что при грозе повышается опасность возникновения ЧП на дороге, воде, в воздухе, а также в лесу. Есть вероятность проблем с электричеством, в случае поражения молнией ЛЭП.

Во время грозы следует закрыть дома окна и двери, в дачных домах, закрыть дымоход, также не рекомендуется топить печи, так как дым дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе молнию. Лучше всего переждать грозу дома. В случае, если вы оказались на открытой местности, то прятаться под деревьями нельзя, особенно одинокими. Лучше лечь на землю, желательно в траншею.