Труп пенсионерки, замотанный в пленку, и ее внучку нашли в квартире в Петербурге

В петербургской квартире нашли труп пенсионерки, замотанный в пленку, и ее живую внучку Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В одной из квартир Санкт-Петербурга полиция обнаружила труп пенсионерки, замотанный в строительную целлофановую пленку, а также ее живую внучку. Находка была сделана после того, как утром в пятницу, 14 мая 2021 года, в управление МВД позвонила женщина и сказала, что ее знакомая пожилая женщина, проживающая в доме 6, корпус 2 по улице Димитрова, не отвечает на звонки.

- Полицейские приехали, чтобы проверить квартиру и обнаружили в одной из комнат труп 58-летней пенсионерки, завернутый в пленку. Признаков насильственной смерти на теле женщины видно не было, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

В этой же квартире находилась ее внучка, 17-летняя девочка, которую отправили в детскую больницу.

Известно, что в этой же квартире проживает 39-летняя дочь пенсионерки, которой на момент приезда полиции не было. Сейчас ее разыскивают. Проводятся проверки для того, чтобы выяснить, что произошло в квартире.