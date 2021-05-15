Полиция провела рейд на стройплощадках в Московском районе Петербурга

Полицейские провели рейд на стройплощадках в Московском районе в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга провела очередной рейд. На этот раз проверки прошли на строительных площадках в Московском районе города. Как пояснили правоохранители в субботу, 15 мая 2021 года, рейд проводился с целью выявления незаконных мигрантов и профилактики различного рода правонарушений и преступлений.

- Помимо проверки документов полицейские с привлечением инспекторов-кинологов проверили и вагончики, где массово приживают мигранты, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Всего полицейские проверили 130 человек, среди которых нашли нарушителей миграционного законодательства. Некоторые работники стройки, увидев инспекторов, пытались спрятаться, но безуспешно.

Также установлено, что один из патентов, предъявленный гражданином ближнего зарубежья, был выдан на другое лицо. По этому случаю решается вопрос о возбуждении уголовного дела.